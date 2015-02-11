В среду утром золото выросло в цене на азиатских торгах

Сегодня к 9:01 по мск на товарной бирже Comex фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались на уровне $1238,50 за тройскую унцию — к этому моменту цена поднялась на 0,51%.

Прежде золото торговалось на сессионном максимуме $1238,10 за тройскую унцию, а закрылось вчера на отметке $1232,20 — по данным портала investing.com. Скорее всего, сегодня золото поддержат на уровне $1252,10 и фьючерсы также найдут сопротивление на отметке $1286,60 за унцию.

В это время серебро с поставкой в марте тоже поднялось в цене — на 0,65% до отметки $16,985 за тройскую унцию.

Цены на «золотые» фьючерсы поднимаются на фоне спада на мировых фондовых рынках и из-за опасений за будущее Греции в составе еврозоны.

"Учитывая сохраняющиеся опасения за Грецию, а также кризис на Украине, золото должно найти поддержку и в ближайшее время удержаться выше 55-дневного скользящего среднего уровня $1225 и 100-дневного скользящего среднего уровня $1217", — считает дилер из MKS Group Джейсон Черизола.