Все помнят переполох на рынке Форекс, случившийся 16 января, когда швейцарский франк одномоментно укрепился на 40%, отскочив потом половину своего хода. Это была катастрофа для многих трейдеров. А в катастрофе должны быть жертвы. Одной из таких жертв и стала компания Alpari UK Limited, работавшая с клиентами из Великобритании с 2004 года.

Компания не смогла спасти средства своих клиентов и убытки этих самых клиентов превысили средства, хранящиеся на их депозитах. Собственных средств Alpari UK Limited для покрытия потерь не хватило, и в тот же день рынок Форекс облетела тревожная весть – Alpari UK Limited начинает процедуру банкротства.

Теперь, когда страсти поостыли, попробуем вникнуть, а что, собственно, это означает.

Альпари – бренд, объединяющий под своим названием совершенно разные компании из разных стран. Разных от слова вообще. Объединяет их только бренд, а счета, клиенты, убытки и все остальное у каждой компании свои. Связано это с тем, что требования национальных законодательств и финансовых регуляторов сильно отличаются в разных странах, следовательно в каждой стране создается независимая компания, выполняющая положенные нормы.

Поэтому, во-первых – банкротство Alpari UK никак не сказывается на финансовом состоянии остальных компаний, в название которых входит слово Альпари

Во-вторых, процедура банкротства, это немного не то, когда владелец компании с чемоданом налички уезжает на теплые острова, оставив клиентов и сотрудников компании на произвол судьбы. Процедура банкротства — это назначение внешнего управляющего, который планирует и проводит мероприятия по финансовому оздоровлению, консультации с финансовым регулятором и всячески пытается найти выход из сложившейся ситуации.

А в-третьих, сегодня уже можно посмотреть на итоги попыток спасения компании.

Итоги эти неутешительны. Временная администрация – аудиторская фирма KPMG, попыталась вначале продать компанию целиком, сохранив этим персонал. Попытки эти успехом не увенчались. За запрошенные 25 млн. долларов купить Alpari UK Limited желающих не нашлось.

Сейчас внешний управляющий пытается продать компанию по частям. Так, появились сообщения о продаже представительств в ОАЭ и Японии, также может быть продана отдельно клиентская база брокера.

На данный момент все идет к тому, что из 240 сотрудников Alpari UK Limited на своих местах останется не более 50, и заниматься они будут завершением деятельности компании.