Договорятся ли Греция и Европа?

В данный момент Греции нужно приблизительно 10 млрд евро ($11,3 млрд), с помощью которых страна попытается предотвратить крах своей финансовой системы и выиграть время, чтобы заставить кредиторов ослабить требования жесткой экономии внутри страны.
Министр финансов Греции Янис Варуфакис представит свои предложения в среду на встрече со своими коллегами в Брюсселе.
В интервью агентству Bloomberg один из европейских чиновников, пожелавший остаться неназванным, раскрыл некоторые подробности планирующейся встречи. Как минимум, Греция попросит увеличения позволенного запаса казначейских векселей на 8 млрд евро.
Тупик, в который
зашли Греция и ее кредиторы в переговорах
о выживании страны, доставляет массу
неудобств всем участникам неудачных
переговоров. Греция больше, чем какая-либо
другая страна, способна выйти из еврозоны.
В конце этого месяца истекает срок
действия предыдушей дотации, и страна
останется вообще без финансирования.
Почва для столкновения — требование
Европы о жесткой экономии бюджета в Греции в качестве условия для дотаций.
Предвыборные обещания
Новое правительство Греции, руководимое Алексисом Ципрасом, представило достаточно обширный список действий, которые призваны вывести страну из кризиса. В список входят рост минимальной оплаты труда, повышение порога свободного от налога дохода. Эти меры определенно нарушат ранее заключенные соглашения.
Однако Ципрас заявляет: меры эти принять обязательно надо, потому что в Греции сегодня «гуманитарный кризис», и последние пять лет страна жила по принципу «потуже затяните пояса», при этом четверть трудоспособного населения не имеет на данный момент работы. Поддержка населения у премьера огромна: опрос от 6 февраля показал 72% граждан «за». А вот настроения инвесторов — наоборот, не самые радужные, что подтверждается падением стоимости государственных облигаций, а ценные бумаги банков упали на Афинской Фондовой бирже на 12.2%.
Выхода нет
Немецкие политические лидеры говорят, что больше они Греции помогать не будут, если не будут проведены необходимые реформы.
«У Греции нет никакого права отказываться от своих обязательств», - говорит Майкл Фукс, заместитель председателя отдела христианско-демократического Союза Меркель в интервью для Bloomberg. — «То, что она собирается сделать сейчас, не имеет отношения ко всем соглашениям, которые подписывал лидер страны.»
А вот за кулисами общественной риторики греческое правительство выказывает чуть больше мягкости в переговорах с Тройкой (МИФ, ЕЦБ и Еврокомиссия).
Возможное соглашение
Два других чиновника «Тройки» рассказали, что Греции можно дать больше времени, если Ципрас признает необходимость разработки новой программы, которая послужит компромиссом между тем, что требует Евросоюз, и предвыборными обещаниями нового премьера.
Греческое правительство рассчитывает выйти из переговорного тупика и подписать постоянное соглашение с кредиторами уже к лету. В видении нового греческого правительства, новая программа предоставления стране дотаций будет сосредоточена на структурных экономических перестройках, а не только на сугубо финансовых требованиях. Реформы должны проводиться в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития, и это не позволит бюджету быть пущенным под откос.
Министр финансов Канады, Джо Оливер, в своем интервью прокомментировал ситуацию: «Ситуация очень серьезная. Очевидно, что нужны компромиссы, и даже в этом случае будет большим чудом, если Греция сможет удержаться в едином валютном пространстве с Европой».