Договорятся ли Греция и Европа?

В данный момент Греции нужно приблизительно 10 млрд евро ($11,3 млрд), с помощью которых страна попытается предотвратить крах своей финансовой системы и выиграть время, чтобы заставить кредиторов ослабить требования жесткой экономии внутри страны.

Министр финансов Греции Янис Варуфакис представит свои предложения в среду на встрече со своими коллегами в Брюсселе.

В интервью агентству Bloomberg один из европейских чиновников, пожелавший остаться неназванным, раскрыл некоторые подробности планирующейся встречи. Как минимум, Греция попросит увеличения позволенного запаса казначейских векселей на 8 млрд евро.

Тупик, в который зашли Греция и ее кредиторы в переговорах о выживании страны, доставляет массу неудобств всем участникам неудачных переговоров. Греция больше, чем какая-либо другая страна, способна выйти из еврозоны. В конце этого месяца истекает срок действия предыдушей дотации, и страна останется вообще без финансирования. Почва для столкновения — требование Европы о жесткой экономии бюджета в Греции в качестве условия для дотаций.



Предвыборные обещания

Новое правительство Греции, руководимое Алексисом Ципрасом, представило достаточно обширный список действий, которые призваны вывести страну из кризиса. В список входят рост минимальной оплаты труда, повышение порога свободного от налога дохода. Эти меры определенно нарушат ранее заключенные соглашения.

Однако Ципрас заявляет: меры эти принять обязательно надо, потому что в Греции сегодня «гуманитарный кризис», и последние пять лет страна жила по принципу «потуже затяните пояса», при этом четверть трудоспособного населения не имеет на данный момент работы. Поддержка населения у премьера огромна: опрос от 6 февраля показал 72% граждан «за». А вот настроения инвесторов — наоборот, не самые радужные, что подтверждается падением стоимости государственных облигаций, а ценные бумаги банков упали на Афинской Фондовой бирже на 12.2%.

Выхода нет

Немецкие политические лидеры говорят, что больше они Греции помогать не будут, если не будут проведены необходимые реформы.

«У Греции нет никакого права отказываться от своих обязательств», - говорит Майкл Фукс, заместитель председателя отдела христианско-демократического Союза Меркель в интервью для Bloomberg. — «То, что она собирается сделать сейчас, не имеет отношения ко всем соглашениям, которые подписывал лидер страны.»

А вот за кулисами общественной риторики греческое правительство выказывает чуть больше мягкости в переговорах с Тройкой (МИФ, ЕЦБ и Еврокомиссия).

Возможное соглашение

Два других чиновника «Тройки» рассказали, что Греции можно дать больше времени, если Ципрас признает необходимость разработки новой программы, которая послужит компромиссом между тем, что требует Евросоюз, и предвыборными обещаниями нового премьера.

Греческое правительство рассчитывает выйти из переговорного тупика и подписать постоянное соглашение с кредиторами уже к лету. В видении нового греческого правительства, новая программа предоставления стране дотаций будет сосредоточена на структурных экономических перестройках, а не только на сугубо финансовых требованиях. Реформы должны проводиться в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития, и это не позволит бюджету быть пущенным под откос.

Министр финансов Канады, Джо Оливер, в своем интервью прокомментировал ситуацию: «Ситуация очень серьезная. Очевидно, что нужны компромиссы, и даже в этом случае будет большим чудом, если Греция сможет удержаться в едином валютном пространстве с Европой».



