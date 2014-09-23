Доллар почти у четырехлетнего максимума против 6 основных валют

Курс доллара к корзине из шести основных валют держится чуть ниже четырехлетнего максимума, а евро близок к 14-месячному минимуму.

Курс доллара к иене снизился на 0,09 процента - до 108,74 иены, поднявшись в пятницу до шестилетнего пика 109,46 иены. Австралийский доллар подорожал на 0,44 процента до $0,8913 за счет данных о росте производственной активности в Китае - крупнейшем потребителе австралийского сырья.



Евро поднялся на 0,02 процента до $1,2851, упав в понедельник до 14-месячного минимума $1,2816. Управляющий Европейским центральным банком Марио Драги в понедельник подтвердил, что при необходимости центробанк готов применить нетрадиционные меры для стимулирования экономического роста. Однако многие аналитики сомневаются, что ЕЦБ в обозримом будущем начнет скупку облигаций.

В ближайшее время наблюдатели прогнозируют продолжение роста доллара за счет разных прогнозов в отношении процентных ставок в США, Европе и Японии.

Индекс доллара снизился на 0,12 процента до 84,649. Индекс рос десять недель подряд, так как рынки предполагают, что США начнут повышать процентные ставки намного раньше, чем Европа или Япония.