Комментарии Citigroup по австралийцу

"оказалсь в ловушке идеального шторма", говорят аналитики Citigroup. Он снижается на 0,5% сегодня по отношению к доллару США, торгуясь на $0.8880 - почти семимесячном минимуме. В банке говорят, что "объемы торгов сильно выросли", и, что их клиентские потоки отражают 54% -ный уклон в пользу продажи аусси, в основной реальными счетами (real money accounts). Опасения, связанные с восстановлением экономики Китая (на прошлой неделе НБК влил в крупнейшие банки ликвидность на несколько десятков миллиардов долларов США), подпитываются комментариями министров финансов, собравшихся на встречу большой двадцатки в минувшие выходные. Эти комментарии можно расценивать как основной драйвер происходящего сейчас снижения аусси, говорят в Citigroup. Это также оказало давление на основные фондовые индексы и, в частности, на акции горнодобывающих компаний.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex