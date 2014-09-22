Евро/доллар. Настрой остается негативным

Евро/доллар вгрызается в биды около двадцать восьмой фигуры, и, хотя темпы снижения в последние дни несколько замедлились, дилеры советуют быкам не уповать на значимое улучшение в динамике пары. Долгосрочные счета остаются заинтересованы в продаже евро на росте, а реакция рынка на негативные сюрпризы со стороны данных из США дает повод говорить о том, что инвесторов больше волнует ситуация в Европе и сохраняющееся давление на американские облигации. Прорыв ниже опционного барьера на $1.2800 может придать свежий импульс нисходящему движению пары и откроет дорогу к $1.2785/80 и $1.2755. Офера теперь видны выше $1.2835, крупные заявки на продажу остаются в области $1.2855/65 со стопами краткосрочных имен выше.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex