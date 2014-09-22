Citi о том, как правильно купить фунт на этой неделе

Инвесторы, следующие тактическим стратегиям, должны на этой неделе рассмотреть возможность покупки фунта стерлингов против иены и австралийского доллара. Такую рекомендацию в своем еженедельном обзоре дают валютные стратеги из Citibank. После шотландского референдума политическая неопределенность для британской валюты значительно снизилась. По мнению экспертов банка, участникам рынка не следует сбрасывать со счетов риск более раннего повышения ставок Банка Англии. Медвежий взгляд в отношении аусси и японской валюты говорит о привлекательность портфеля, состоящего из двух длинных позиций в паре фунт/аусси и фунт/иена. Стратеги Citi подчеркивают, что именно такой вариант имеет более выгодные рисковые ожидания, нежели одна длинная позиция в той или иной валютной паре.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex