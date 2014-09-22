Акции Европы скатываются, оглядываясь на китайскую экономику

Усиление опасений по поводу темпов роста китайской экономики влияет на котировки сырьевых компаний и европейские фондовые рынки, как сообщает Reuters.



Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,31 процента, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 - на 0,07 процента. Немецкий индекс DAX опустился на 0,01 процента, британский FTSE 100 потерял 0,70 процента, а французский CAC-40 - 0,10 процента.

Завтра инвесторы ожидают информацию по предварительному индексу PMI производственного сектора Китая, который, по мнению аналитиков, может указать на спад производства.

Индекс европейских сырьевых компаний STOXX 600 Europe снизился на 1,8 процента, акции Rio Tinto подешевели на 2,5 процента, а BHP Billiton - на 2 процента.

Министр финансов Китая Лоу Цзивэй заявил в воскресенье, что правительство не станет резко менять экономическую политику из-за одного показателя, а за несколько дней до этого многие экономисты снизили прогнозы экономического роста Китая, опираясь на последнюю статистику.

"Новости из Китая, чей министр финансов Лоу охладил надежды на дальнейшие меры по стимулированию экономики, ухудшили настроение инвесторов на рынке акций", - сказал старший аналитик Peregrine & Black Маркус Юбер.

Котировки британской сети супермаркетов Tesco упали на 7,8 процента после снижения компанией прогноза прибыли в третий раз с начала года. "Tesco нанесла сильный удар по уверенности инвесторов, отчего страдают и другие продуктовые сети", - сказал аналитик фондового рынка Hargreaves Lansdown Кит Боуман. Акции конкурентов J. Sainsbury и Morrisons подешевели на 2 процента.