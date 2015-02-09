Рубль дорожает в понедельник — мир ждет новых переговоров по украинскому конфликту

Сегодня при открытии торговой сессии на фоне укрепления нефтяных котировок и в ожидании новых переговоров лидеров России, Украины, Германии и Франции, которые назначены на 11 февраля. Во время встречи глав государств, которая состоится в Минске, возможно, удастся урегулировать военный конфликт на востоке Украины.

К 11:15 по мск пара USD/RUB торговалась на отметке 65,427, теряя 2,46% от предыдущего закрытия. Пара EUR/RUB в это время была на отметке 74,30 (-2,16%), по данным портала investin.com. Таким образом, рубль в понедельник утром укрепляется.

Вчера стало известно, что Владимир Путин собирается встретиться с лидерами Украины, Германии и Франции 11 февраля. Путин готов общаться с ними, если им удастся согласовать позиции о прекращении кровопролитного конфликта на востоке Украины.

"На этой неделе ключевыми для рубля будут события, прежде всего, связанные с попытками урегулировать украинский кризис. Так уже в среду может состояться очередная встреча в Минске по данному вопросу", - говорит аналитик Алексей Егоров из Промсвязьбанка. Он уверен, что в случае позитивного исхода встречи и достаточно сильной нефти курс доллара может упасть до отметки 62 руб.



