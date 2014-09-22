Mitsubishi покупает крупнейшего производителя лосося в Норвегии

Министерство торговли, промышленности и рыбного хозяйства Норвегии объявило о том, что оно готово продать японской корпорации Mitsubishi контрольный пакет акций компании Cermaq («Сермак»), считающейся одним из крупнейших в мире производителей атлантического лосося и форели. Ранее Mitsubishi заявила, что намерена выкупить все акции Cermaq по 96 норвежских крон ($15,1) за штуку, потратив на приобретение бумаг в общей сложности примерно $1,4 млрд (8,8 млрд норвежских крон). Совет директоров Cermaq единогласно рекомендовал акционерам компании согласиться на предложение японцев.

В сообщении Cermaq отмечается, что в результате сделки акционеры получат премию примерно 18% к средней за последние три месяца стоимости акций компании. После введения Россией эмбарго на ввоз норвежского лосося акции Cermaq на фондовой бирже Осло подешевели с 82 до 73,5 норвежских крон. В ходе сегодняшних торгов бумаги подскочили в цене почти на 16%, подорожав до 97,25 крон за штуку.

«Я рада, что Cermaq заинтересовала первоклассную международную корпорацию, это подтверждает достижения и перспективы норвежской рыбоводческой отрасли», – заявила глава норвежского Минпромторга Моника Меланд.

В свою очередь глава совета директоров Cermaq Ребекка Херлофсен заявила, что предложение Mitsubishi подтверждает финансовую и стратегическую ценность норвежской компании и соответствует планам Cermaq по расширению присутствия на важных азиатских рынках.

«Вместе Cermaq и Mitsubishi Corporation создадут вторую по величине компанию, специализирующуюся на разведении лосося и заложат основу для дальнейшего устойчивого роста», – пояснила Херлофсен.

В сообщении пресс-службы министерства, распоряжающееся от имени Норвегии пакетом акций Cermaq, отмечается, что в период подготовки сделки планирует рассматривать и предложения других потенциальных покупателей. Если какое-то из них будет признано более выгодным, принадлежащий государству пакет в 59,17% акций Cermaq может быть продан другому инвестору. В этом случае не исключено, что Mitsubishi откажется от вхождения в капитал норвежской компании – согласно оферте, японская компания намерена приобрести не менее 50% акций Cermaq.

Сделка с Cermaq, на проведение которой отведен один месяц, должна получить одобрение от антимонопольных ведомств Канады, Франции, Японии и Польши. В случае получения необходимых разрешений, сделку планируется закрыть в ноябре 2014 года. После этого единоличным владельцем либо крупнейшим акционером Cermaq станет стопроцентная «дочка» Mitsubishi, компания MC Ocean Holdings Limited. В Mitsubishi заверили, что сохранят существующую организационную структуру норвежской компании и штат ее работников, а штаб-квартира Cermaq останется в Норвегии.