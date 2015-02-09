Brent в понедельник утром подорожала до $59,76 за баррель. Дойдет ли до $60?

Сегодня утром к 2:15 по мск фьючерсы на Brent торговались по цене $59,76 за баррель — по данным портала investing.com. Сейчас цена находится вблизи отметки в $58,83 за баррель. Такой рост нефтяных котировок дает повод делать ставки — дойдет ли на этой неделе цена до отметки в $60? В последнюю сессию к закрытию торгов Brent подорожал до $58,68 за баррель.

Сейчас мартовские фьючерсы на WTI торгуются на уровне $52,03 за баррель, а сегодня утром также поднимались — до отметки $53,13 в 2:15 по мск. На прошлой сессии контракт закрылся на отметке $51,69 за баррель.

Рынок поддерживают сейчас данные о продолжающемся сокращении числа нефтяных и газовых буровых установок в США, отмечают аналитики. Так, по отчетам американской нефтесервисной компании Baker Hughes, количество американских буровых установок сократилось по итогам недели на 83 - до 1140 установок, а это минимальный уровень с декабря 2011.

По словам аналитика Рика Спунера из CMC Markets в Сиднее, рынок все больше принимает во внимание вероятность сокращения добычи сланцевой нефти в США в ближайшие месяцы. «Если стоимость нефти WTI сможет преодолеть пиковый уровень прошлой недели — $54,24 за баррель, будет интересно посмотреть, продолжится ли эта динамика», - отмечает он.

Плюс ко всему на этих выходных забастовка членов американского профсоюза United Steelworkers, охватила еще два НПЗ — теперь бастуют уже рабочие из 11 нефтеперерабатывающих заводов. Профсоюз отмечает, что пока в переговорах с работодателями никакого прогресса нет. Требования работников — более высокая заработная плата, улучшение условий труда, сохранение рабочих мест за членами USW, а не за контрактными работниками.