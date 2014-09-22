Слабый рубль повышает конкуренцию?

Российский рубль снова начинает неделю ослаблением и к евро, и к доллару примерно на 0,5%. Падению российской валюты не мешают ни налоговые выплаты, ни какие-либо другие факторы/



В целом теория о сильном спросе на валюту укладывается в общую рыночную тенденцию, однако многие экономисты еще несколько месяцев назад говорили о том, что все действия Банка России, что бы там не заявляли монетарные власти, направлены на ослабление рубля. Во всяком случае, эти действия приводят к ослаблению рубля, и спорить с этим, судя по последним котировкам, не приходится.



Исходя из вышесказанного возникают вопросы: Может ли ЦБ РФ умышленно ослаблять рубль, для чего это делается и какие уровни могут быть достигнуты?



Действительно, поскольку ситуация вокруг России в этом году сложилась крайне напряженная, ЦБ может преследовать несколько иные цели, чем те, что записаны в его мандате. Власти РФ и президент Владимир Путин неоднократно давали понять, что экономика должна пойти по пути импортозамещения.

Во время Международного инвестиционного форума в Сочи в этом году Алексей Кудрин дал интервью, в котором рассказал об эффекте слабого рубля. Он подчеркнул, что по мере ослабления рубля импорт становится дороже. Но об этом сейчас, кажется, знает даже ребенок. Поэтому господин Кудрин продолжил свою мысль, пояснив при этом, что далеко не факт, что вместе с удорожанием импорта будут расти и цены. По его мнению, влияние на экономику рубля выглядит несколько иначе. Слабый рубль приводит к удорожанию импортной продукции, вследствие чего количество потребителей, способных приобретать более дорогую продукцию, существенно снижается, а значит, они начинают покупать российские продукты, влияния на цену которых слабый рубль в теории не оказывает.

Если следовать логике Алексея Кудрина, то можно утверждать, что с помощью слабого рубля российские власти, в том числе и монетарные, хотят поддержать российских производителей и максимально сократить импорт зарубежной продукции. В теории, конечно, такая методика может иметь право на жизнь, однако есть и другое мнение. Некоторые эксперты считают, что раньше российские производители конкурировали на нашем рынке с западными, а если теперь эта конкуренция исчезнет, то ее (конкуренции) не будет и вовсе. Без конкуренции, конечно, развитие вряд ли будет. В любом случае, скоро мы все узнаем.

