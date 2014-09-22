USD/CHF готовится к консолидации

Комментарий: Доллар/франк на прошлой неделе сформировал масштабную дивергенцию на дневном графике: движение к новым максимумам на 0.9433 не подтверждается динамикой RSI, что указывает на предстоящий период консолидации. Кроме того, на недельном графике появилась формация TD perfected, что также предполагает некоторый период фиксации прибыли. Падение будет остановлено областью поддержки на 0.9310. Движение ниже ускорит развитие негативной динамики и приведет пару к 0.9295/0.9210 (23.6% и 38.2% коррекции). Пока пара торгуется выше 0.9310, восходящая динамика будет доминировать, при этом не исключено движение к 0.9595 - это 78.6% коррекции относительно нисходящего движения. На недельном графике пара закрылась выше 0.9236 - это 200-месячная скользящая средняя и линия 29-летнего тренда. В долгосрочной перспективе мы делаем ставку на рост к максимумам 2013 года на 0.9840.

Текущая позиция: Покупка от 0.9334 с целью на 0.9351.

Рекомендация: нет

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9595

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): недельное закрытие выше 0.9325/36 обусловит движение к долгосрочной цели на 0.9840. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex