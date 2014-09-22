EUR/USD и RSI не в ладах

Комментарий: Евро/доллар по-прежнему находится под влиянием нисходящего тренда, граница которого сейчас проходит в области 1.2932. Мы планируем передвинуть стопы поближе к текущему курсу или закрыть короткие позиции, поскольку RSI на дневном графике формирует дивергенцию относительно ценовой динамики, предполагая возможность восходящей коррекции. Линия нисходящего тренда проходит сегодня в области 1.2932, скорее всего, она сдержит сегодня все попытки роста. Наша цель - минимум июля 2013 года на 1.2755, а также минимум ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208. Выше уровня 1.2932/33, на 1.3105, проходит уровень 23.6% коррекции и линия 4-месячного нисходящего тренда на 1. 3263; кроме того, волновая структура указывает на возможность роста в область 1.3035/1.3160.

Текущая позиция: Продажа от 1.2952

Рекомендация: Закрывайте позицию

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2755/1,2661.

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя). Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex