GBP/USD корректируется и не более того

Комментарий: Укрепление фунта на прошлой неделе является коррекцией, мы ждем возобновления нисходящего давления. На графиках хорошо видно, что восходящее движение, скорее всего, будет остановлено уровнем 1.6565 и 1.6644/46 - это сентябрьский максимум и 200-месячная скользящая средняя. В сочетании с 200-дневной скользящей средней на 1.6689, эта область представляет собой серьезное препятствие для быков. Поддержка проходит на уровне 1.6290, за тем следует 1.6160 и 1.6053. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6007/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721.

Текущая позиция: Закрыта

Рекомендация: Продажа по текущему курсу, усиление позиции на 1.6450, стоп на 1.6570.

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.6000/1.5721, затем возможно падение к 1.5152, к линии 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель). Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex