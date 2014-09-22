Технический взгляд на аусси/доллар

Сопротивление 4: $0.9142 - сопротивление 11 сентября на часовом графике

Сопротивление 3: $0.9113 – минимум 10 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 2: $0.9069 - сопротивление 17 сентября на часовом графике

Сопротивление 1: $0.9016 - сопротивление 17 сентября на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $0.8888

Поддержка 1: $0.8914 – нижняя граница канала Боллинджера (тестируется)

Поддержка 2: $0.8891 - месячный минимум 3 марта (тестируется)

Поддержка 3: $0.8694 - минимум 31 января

Поддержка 4: $0.8660 - минимум 2014 от 24 января

Комментарий: медведи продолжают доминировать, сохранять общую нацеленность на минимум 2014, что подтверждается снижением австралийского доллара до свежих 6-месячных минимумов в пятницу и негативным закрытием недели. Ключевой проблемой для медведей в настоящий момент остаются перепроданность дневных осцилляторов и выход за пределы нижней границы Боллинджера, что может по-прежнему ограничивать движение вниз. Быки продолжают искать закрытия выше $0.9113, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, в то время как только закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения позволит вновь говорить о максимумах 2014. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex