Фунт возвращается в фарватер рынка

Фунт закрылся в Нью-Йорке в пятницу на $1.6288, недалеко от своего коррекционного минимума $1.6287, достигнутого в ходе отступления от предыдущих максимумов вокруг $1.6525, которые были обязаны первоначальной реакции на итоги шотландского референдума о независимости. Фунт начал торги в Азии с минимума $1.6285, прежде чем восстановился к середине азиатской сессии, когда доллар попал под давление по всем направлениям на снижении доходности трежерис. Но фунт вернулся к $1.6250 накануне европейского открытия. Евро/стерлинг, который в реакции на итоги референдума упал к минимуму stg0.7810, в пятницу смог восстановиться к stg0.7876, встречая сопротивления на подходе к stg0.7880. Кросс дрейфовал вниз в Азии с раннего максимума stg0.7878, найдя поддержку в районе stg0.7860 (минимум Азии stg0.78575). Данные внутреннего календаря очень легкие сегодня (и всю неделю). Выступление главы Банка Англии Марка Карни запланировано на 25 сентября. Несколько докладов трейдеров указывают на длинные позиции в стерлинге против аусси, иены и евро (последние, видимо, основаны на расхождении в денежно-кредитной политике), хотя прирост лонгов по отношению к доллару незначителен. Сопротивление по фунту находится на $1.6370/80 ($ 1.6374 - 21-дневное скользящее среднее значение), на $1.6400/05, поддержка – на $1.6285/80, $1.6250/45 ($1.6247 – минимум 18 сентября).

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6690 - 200-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 3: $1.6646 - максимум 1 сентября

Сопротивление 2: $1.6536 - минимум 25 августа, теперь сопротивление, 55-недельное скользящее среднее значение

Сопротивление 1: $1.6410 - переменная часовая поддержка / сопротивление

Текущий курс валютной пары: $1.6347

Поддержка 1: $1.6240 - поддержка 16 сентября на часовом графике

Поддержка 2: $1.6228 – нижняя граница недельного канала Боллинджера

Поддержка 3: $1.6162 - минимум 16 сентября

Поддержка 4: $1.6052 – минимум 2014 от 10 сентября

Комментарий: на прошлой неделе американские горки позволили фунту подняться к сопротивлению на $1.6535 и 55-недельному скользящему среднему значению, но медведи вполне комфортно себя чувствуют после коррекции в пятницу и относительно медвежьего закрытия. Поддержка на $1.6240 в настоящее время становится ключевой, и медведи вновь ищут закрытия ниже, чтобы подтвердить понижательное давление и переместить фокус обратно на минимум 2014. Быки сейчас ищут закрытия выше $1.6409, чтобы обеспечить некоторую передышку, и выше $1.6535, чтобы в целом сосредоточиться на росте. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex