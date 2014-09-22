Barclays Capital рекомендует рассмотреть возможность продажи евро/фунта

Инвесторам, следующим тактическим соображениям в торговле, следует на этой неделе продавать евро/фунт, считают в Barclays Capital. Теперь, когда шотландский референдум остался позади, участники рынка вновь сфокусируют внимание на экономических данных и сравнительном прогнозе дальнейших действий ЕЦБ/Банка Англии, что говорит в пользу дальнейшего снижения пары. С технической точки зрения, консолидация последних двух месяцев разрешилась выходом вниз, и произошло это в рамках превалирующего средне- и долгосрочного даунтрендов. Ближайшей целью являются годовые минимумы около stg0.7755 и область stg0.7700. В дальнейшем пара вполне может спуститься к максимумам 2003 года на stg0.7250, и только прорыв выше stg0.8140 сможет подать сигнал о том, что безраздельное господство медведей подходит к концу.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex