Brent снова падает на утренних торгах

Нефть Brent дешевеет третью сессию подряд, сегодня теряет в цене в преддверии выхода данных о производственной активности Китая. WTI также дешевеет.



Фьючерсы на Brent в Лондоне падали на 0,6 процента. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях Китая в сентябре мог опуститься до 50 пунктов, свидетельствует опрос, проведенный агентством Блумберг в преддверии завтрашней публикации предварительной оценки HSBC Holdings Plc. В августе индикатор составил 50,2 пункта. Ливия производит 700 тысяч баррелей нефти в сутки после приостановки добычи на месторождении Шарара, сообщила National Oil Corp.

Контракты на нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE Futures Europe к 8:16 мск подешевели на 54 цента и торговались на минимуме сессии в $97,85.

Октябрьские контракты на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи, срок действия которых заканчивается сегодня, подешевели на 36 центов до $92,05. Более активно торгующиеся ноябрьские фьючерсы упали в цене на 34 цента до $91,31.