В четверг утром нефтяные котировки «пошли ко дну»

Сегодня утром нефтяные фьючерсы резко начали терять в цене. К 9:11 по мск фьючерсы на нефть марки Brent торговались на отметке $53,16, WTI – на уровне $47,49 за баррель.

После четырехдневного роста это достаточно резкое и сильное падение цены. Еще вчера Brent доходил до отметки $58,03 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

"Пожалуй, рост был несколько чрезмерным, поскольку излишек предложения все еще присутствует, и весьма значительный, - говорит глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг. - Поэтому мы не рассматриваем этот скачок цен в качестве предвестника обратного тренда на рынке, и по-прежнему видим риски очередного падения котировок".

Вчерашние отчеты из США подтвердили опасения инвесторов - запасы сырой нефти в стране выросли до 6,333 млн баррелей вместо прогнозируемых 3,467 млн.

