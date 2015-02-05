ЦБ Швейцарии в среду вновь резко уронил франк

Пожалуй, последнее время европейские центробанки решили по полной удивлять своими действиями валютный рынок. После того, как национальный банк Швейцарии уже сделал сюрприз инвесторам, «отпустив» франк от привязки к евро, он вновь решил сделать очередную глупость. Это больше похоже на то, что нацбанк пытается оформить более мягкую привязку к евро и зафиксировать франк в районе 1,05-1,10.

По версии некоторых аналитиков, защита этого коридора для франка обойдется нацбанку Швейцарии в 10 млрд швейцарских франков. А если еще ускорится отток денег с депозитов в греческих банках, эта сумма сильно вырастет.

Кстати, вчера вечером также ЕЦБ удивил рынок: он объявил, что с 11 февраля перестанет принимать долговые обязательства Греции в качестве залога по кредитам — тем самым фактически перекроет греческим банкам основной финансовый поток.

Данное решение центробанка стало худшим и для нацбанка Швейцарии - после заявления ЕЦБ резко началась атака на франк. В итоге нижняя граница, на которую так рассчитывал регулятор, была пробита - пара EUR/CHF упала до отметок 1,048. Получается, попытки нацбанка удержать свою валюту в обозначенных границах оказались оказались обречены на провал.

После того, как национальный банк Швейцарии практически лишился доверия, мы можем еще увидеть паритет евро и франка, а возможно курс пойдет еще ниже.



К 9:07 по мск пара EUR/CHF торговалась на уровне 1,0481.

