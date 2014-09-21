Драги и его неудачная попытка разбудить европейскую экономику

В минувший четверг Марио Драги в очередной раз попытался задушить экономическую стагнацию в Еврозоне, запустив свою программу TLTRO, однако его старания вновь оказались тщентыми, поскольку спрос на дешевые четырехлетние займы Европейского центрального банка не оправдал ожидания. Отсутствие интереса к этим кредитам вынуждает ЕЦБ задуматься о более радикальных мерах, таких как масштабное количественное ослабление, хотя Германия, крупнейшая экономика Европы, по-прежнему отчаянно сопротивляется. В рамках первого этапа Целевых долгосрочных операций по рефинансированию, ЕЦБ предоставил займы европейским банкам на сумму 82.6 млрд. евро (всего под программу выделили 400 млрд. евро). Это значительно ниже ожиданий аналитиков. Такими темпами Марио Драги вряд ли удастся претворить в жизнь свой амбицизоный план и расширить баланс Центробанка на 1 трлн. евро, чтобы стимулировать кредитование малого бизнеса в регионе и поддержать рост инфляции. Последняя, к слову, держится на уровне 0.4%, что намного ниже 2% - целевого значения Центробанка. Между тем, инвесторы сильно сомневаются в том, что политикам удастся направить ценовую динамику в нужное русло, об этом свидетельствует падение долгосрочных инфляционных ожиданий. По результатам расчетов Barclays, средний показатель инфляции в Еврозоне через пять лет составит 1.93%.

Теперь, когда процентные ставки прочно обосновались на нуле, а вялый внутренний спрос и негативные последствия противостояния Востока и Запада из-за Украины больно бьют по европейской промышленности, Центробанку не остается ничего другого, как скупать государственные облигации в больших количествах. Ожидания количественного ослабления поддержали рост индекса FTSE Eurofirst 300, который отслеживает акции крупнейших компаний континента. Акции банков выросли на 1.3% - по данным финансового компонента индекса Eurofirst. Стоимость кредитования в ключевых странах Еврозоны, в частности, в Германии и Франции, незначительно выросли на фоне снижения доходности на периферии. "Европейский центральный банк поставил перед собой цель - существенно расширить свой баланс ", - отмечает Кришна Гуна, заместитель председателя исследовательской компании ISI Group. "Но, судя по спросу на кредиты в рамках первого TLTRO, ему будет очень сложно добиться поставленной цели при помощи этой программы и обещанных покупок активов в частном секторе". Кроме того, он также добавил: "Проблема в том, что ЕЦБ всегда позволял рыночному спросу определять размер своего баланса, вместо того, чтобы делать это самостоятельно, через покупки активов. Но, что хорошо для банков, и может не пойти на пользу экономике". Считалось, что прогнозы аналитиков в Центробанке относительно спроса на TLTRO весьма консервативны, возможно, в декабре ситуация изменится в лучшую сторону. К тому времени Банк закончит проверку кредитных организаций в регионе, подойдет к концу программа оценки качества активов. Возможно, банки не спешат выделять дополнительное обеспечение в обмен на займы ЕЦБ, пока не пройдут тесты.

В числе крупнейших заемщиков оказался итальянский UniCredit, он взял кредиты на сумму 7.7 млрд. евро. Intesa Sanpaolo получил 4 млрд. евро, и, вероятно, возьмет еще 12.5 млрд. евро в декабре, а Monte dei Paschi di Siena взял 3 млрд. евро. Пять крупнейших банков Испании (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia и Banco Popular) в совокупности получили 14.75 млрд. евро. Среди других банков, участвовавших в программе, оказался и греческий Alpha Bank. Ему достался 1 млрд. евро. Основная часть дешевых кредитов ушла банкам из южных стран Европы, хотя некоторые кредиторы в регионе, вероятно, решили подождать до декабря. Северные страны проявили весьма умеренный интерес к этому событию, возможно, у них достаточно средств, и они не ждут высокого спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса. Крупнейший немецкий кредитор Deutsche Bank не стал участвовать в программе, кредитные организации Австрии также остались в стороне. В Нидерландах ING планирует взять 5.7 млрд. евро в течение двух следующих аукционов. Во Франции Société Générale и Crédit Agricole получили финансирование, но суммы не раскрываются.

Ранее в этом месяце глава Европейского центрального банка заявил о том, что чиновники планируют использовать TLTRO в сочетании с программой покупки ценных бумаг, обеспеченных активами, и покрытых облигаций, чтобы увеличить балансы Центробанков Еврозоны до уровней, зафиксированных на начало 2012 года. В первом полугодии баланс достиг максимума на отметке 3 трлн. евро. Сейчас он держится на уровне 2 трлн. евро. Программа TLTRO позволяет банкам брать займы по ставке, незначительно выше основной ставки рефинансирования ЕЦБ (0.05%) до конца 2018 года, при условии предоставления оговоренного объема кредитов бизнесу. Если они не выполнят условие, им придется погасить займы в 2016 году. Следующая фаза TLTRO запланирована на декабрь, еще четыре пройдут в следующем году, и еще две - в 2016 году. В течение ближайших трех лет центральный банк планирует потратить на эти цели не более 1 трлн. евро. Согласно опросам агентства Bloomberg, экономисты в среднем ожидали, что размер этой стадии LTRO составит 174 млрд. евро.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам The financial Times Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex