Чем грозит евро неудачный старт TLTRO

Результаты первого TLTRO, состоявшегося в четверг на этой неделе не впечатляют: европейские банки взяли кредиты на общую сумму 82.6 млрд. евро, что ставит под сомнение способность Европейского центрального банка ослабить монетарную политику в достаточной степени, чтобы стимулировать экономику. По мнению аналитиков Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTMU), сомнения на этот счет помогут евро стабилизироваться на какое-то время вблизи текущих уровней. Хотя, конечно, пока не стоит спешить с преждевременными выводами. BTMU приводит три довода в поддержку своей точки зрения:

Во-первых, неопределенность, связанная с проверкой качества активов (AQR) - ее результаты станут известны в следующем месяце - может сдерживать спрос на дешевые кредиты Центробанка.

Во-вторых, низкий интерес к программе может быть обусловлен тем, что банки ждут объявления о более масштабном QE на ближайшем заседании 2 октября, кроме того, некоторые надеются, что к декабрю ЕЦБ изменит условия кредитования на еще более привлекательные.

И, наконец, декабрьское TLTRO ближе к сроку погашения предыдущих программ Европейского центрального банка по долгосрочному рефинансированию, поэтому многие предпочитают подождать до декабря. Однако если же низкий спрос на займы связан с тем, что банки не видят спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса, и опасаются, что им придется платить процент за хранение средств на счетах в ЕЦБ, то эффективность всей программы может оказаться под большим вопросом.

В этом случае декабрьский аукцион также покажет слабый результат, вынудив Европейский центральный банк предпринять более решительные меры. В противном случае, расширить баланс на 1 трлн. евро до уровня 2012 года (около 3 трлн. евро) будет очень сложно. Таким образом, громкие требования дополнительных стимулов приведут к тому, что восходящая динамика евро будет носить временный характер и не получит существенного развития.Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex



