Золото дорожает, потому что закончилось противостояние Греции с кредиторами

В среду утром цены на золото выросли — инвесторы уверены, что противостояние новых греческих властей с кредиторами ЕС закончилось. О росте цен на «золотые» фьючерсы свидетельствуют данные торгов.

К 10:00 по мск фьючерсы на золото с поставкой в апреле подорожали $5,10 — до отметки $1265,50 за тройскую унцию. Серебро в этом время торговалось на уровне $17,283 за тройскую унцию.

Сегодня в интервью газете The Financial Times министр финансов Греции сказал, что правительство страны предлагает "тройке" кредиторов не списывать долги, а просто обменять старые облигации на новые. Он считает, что можно «уменьшить бремя долга» с помощью выпуска двух видов новых облигаций: первый тип будет связан с развитием экономики (выплаты будут проводить в зависимости от роста ВВП), а второй тип - без даты погашения.

Позже министр добавил, что кризис в Греции должен закончиться к июню этого года.

Похоже, что на фоне этой уверенности министерства инвесторы все-таки рискуют и вновь вкладываются в европейские акции.

"Аппетит к риску теперь, кажется, сильнее, и это приводит к некоторому вращению средств от безопасных убежищ - вроде йены и золота - к рискованным активам, таким как акции и евро", — сказал инвестиционный аналитик из Phillip Futures Хоуи Ли. Он считает, что стоимость золота скоро должна вернуться к $1300 за тройскую унцию.