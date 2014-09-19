Societe Generale: про валюты обо всем и понемногу

Ясно, что ФРС по-прежнему устойчиво двигается в направлении полного сворачивания количественного ослабления и завершения периода околонулевых ставок и ультра-свободной монетарной политики. И это все хорошо для доллара. Ответная реакция со стороны фондовых рынков, рынка капитала и развивающихся стран выглядит гораздо более оптимистично, нежели в 2013 году, когда намек на ужесточение политики поверг рынки в шок.

Фунт/доллар со стратегической точки зрения продан выше 1.6500.

Цель по длинной позиции в доллар/иене находится на 110.50.

Позицинирование рынка в евро/долларе по-прежнему выглядит чрезвычайно коротким.

Новозеландский доллар выглядит уязвимым в преддверии выборов в эти выходные. Он остается продан против доллара США и австралийского конкурента.

По результатам шведских выборов в конец прошлой недели мы сохраняем лонг в долларе США против шведской кроны и длинную позицию в норвежской кроне против шведской валюты. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex