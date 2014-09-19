Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6539/40 - минимумы 22, 26, 27 августа

Сопротивление 3: $1.6520/23 - 1,618% проекции Фибоначчи

Сопротивление 2: $1.6468/77 – внутридневной максимум восстановления на часовом графике

Сопротивление 1: $1.6425/35 - сопротивление на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6396

Поддержка 1: $1.6355 - максимум 17 сентября, теперь поддержка

Поддержка 2: $1.6315/20 - поддержка на часовом графике

Поддержка 3: $1.6277 – максимумы 11 сентября, 12 сентября, теперь поддержка

Поддержка 4: $1.6248 – 2-недельная восходящая линия поддержки, минимум 17 сентября

Комментарий: сильное ралли от поддержки $1.6245-50 до сих пор было ограничено около $1.6523, цели 1,618% проекции движения вверх $1.6059- $1.6277. Последующее падение было одинаково быстрым и нашло поддержку со стороны $1.6355-60 сейчас. Эта область, а затем - $1.6315-20, являются защитой от возвращения к $1.6245-50. Эта область оставляет недавний восходящий импульс нетронутым, а потеря разочарует и качнет уклон рынка к нижней стороне. Сопротивление сейчас расположено на $1.6425- $1.6477. С долгосрочной точки зрения, фунт приближается к ключевому барьеру, который, если будет пробит, может вызвать еще большее усиление стерлинга. Скользящее среднее за 200 дней в настоящее время находится на $.16690 и является среднесрочным техническим сопротивлением, которое доказало свою роль как успешного индикатора будущих движений в течение последнего года. В двух из последних трех случаев (август 2014, август 2013 и июнь 2013 года), когда эта линия была пересечена ценной дневного закрытия, фунт продолжал свое движение в течение периода от одного до двух месяцев, показывая максимальное изменение в районе 3,4% -4,0% в направлении тренда. Если эта картина повторится снова, фунт сможет восстановиться к своему пику 2014 на $1.7191. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex