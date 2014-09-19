USD/JPY: Доллар на 6-летнем максимуме против иены

В пятницу днем доллар вырос до нового шестилетнего максимума против иены и торговался у 14-месячного максимума против основных валют. Причина - обновленные прогнозы Федеральной резервной системы в отношении роста процентных ставок продолжают поддерживать спрос на американскую валюту.

Пара USD/JPY поднялась до максимума 109,46, самого высокого уровня с августа 2008 года, затем закрепилась на 108,93, поднявшись на 0,23%.

Доллар получил поддержку после того, как в среду ФРС сократил свою ​​программу ежемесячной покупки активов еще на $10 млрд на пути к полному ее завершению уже в следующем месяце.

Пара EUR/USD опустилась на 0,33% до 1,2880.

Индекс доллара, показывающий отношение против корзины основных валют, прибавил 0,23% до 84,59, вблизи 84,90, самого высокого уровня с июля 2010 года.