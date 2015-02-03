Первые транзакции по картам MasterCard через НСПК прошли успешно

Первая «пятерка» российских банков (Газпромбанк, «Россия», СМП Банк, «Александровский» и МДМ Банк) с 30 января «включилась» в новый канал обработки внутрироссийских транзакций по картам MasterCard. Эти банки первыми провели полноценные операции через процессинговый центр НСПК.

О первых результатах перехода на процессинг НСПК сообщает сегодня центробанк РФ — именно через него проходят все расчеты новой платежной системы.

Напомним, что подключение к НСПК должно быть завершено до 31 марта. В середине января российское отделение MasterCard заключило договор с НСПК о переводе клиринга по операциям внутри страны. В конце января о таких же намерениях заявила Visa, однако с ней еще договор не подписали.



