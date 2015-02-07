«Золотое дно» Америки: как нация распоряжается дешевым бензином

Чарлз и Шерил Соул пожинают плоды нефтяного обвала: теперь у них есть дополнительные 500 долларов в месяц благодаря дешевому бензину. Обоим супругам по 56 лет, они живут в Пенсильвании. Им так много времени приходится проводить за рулем, что значительная часть доходов уходила на заполнение бака, и на развлечения средств практически не оставалось. Зато теперь у них началось золотое время: пара наконец-то разрешает себе отдыхать на широкую ногу после многих лет бесплатных концертов и матчей малой бейсбольной лиги. В октябре они съездили в Disney World, и это был самый дорогой отпуск за многие годы. Теперь они планируют обновить и отремонтировать свой дом — с появлением свободных средств это можно себе позволить.

«Мы наконец начинаем чувствовать, что возвращаемся на уровень среднего класса», — говорит Шерил. И она не одинока в своих эмоциях.



Америка в розовом сне

Миллионы американцев стали чувствовать себя куда увереннее после обвала цен на топливо. Согласно расчетам Goldman Sachs Group Inc, экономия от этого эквивалентна снижению налогов на 125 млрд долларов. Это потенциально хорошая новость для ряда компаний категории масс-маркет, в противовес фирмам, ориентированных на рынок премиум-класса. McDonald's, Family Dollar Stores и им подобные компании, рассчитанные на «простого человека», уже высказываются о том, что извлекают выгоду из подешевевшего топлива.

Агентство Bloomberg опросило несколько десятков потребителей из разных штатов США и выяснило, что настроения царят самые что ни на есть благостные. Американцы больше путешествуют, гуляют по ресторанам и совершают массовые набеги на торговые центры. Прибавьте к этому рекордное снижение безработицы. Люди доверяют своему будущему и спокойно тратят деньги. Эксперты считают, что эти траты помогут самой крупной мировой экономике преодолеть глобальное замедление темпов роста. В то время, как увеличение ВВП в IV квартале отстало от прогнозов, потребительские расходы за этот период выросли на 4,3%, чего не наблюдалось с 2006 года.

В последние недели котировки таких монстров рынка потребления, как Wal-Mart Stores Inc, Walt Disney Co. и American Airlines Group Inc, достигали рекордно высоких уровней.

Экономический рост

Однако даже при бензине дешевле 2 долларов за галлон на территории США экономическому росту нужно будет время, чтобы укрепиться в 18-триллионной экономике. В прошлом месяце генеральный директор Family Dollar, Говард Левин, рассказал, что нижкие цены на бензин «в значительной степени улучшают состояние нашего клиента», но признал, что глобальные выводы «делать пока рано».

Пережив несколько сложных периодов, некоторые американцы ведут себя очень осторожно. Эван Ли, 42-летний менеджер из Куинса, сейчас имеет больше свободных денег, чем раньше, но большую часть сбережений (приблизительно 20 долларов за каждый полный банк) аккуратно складывает на счет в банке.

«Я боюсь, что всё скоро вернется на круги своя», — говорит он. — «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, так ведь?»

Согласно расчетам Goldman Sachs, пройдет примерно год до тех пор, как большая часть потребителей начнут тратить свои бензиновые сбережения в магазинах и на курортах. Это означает, что ритейлеры увидят реальный рост своих доходов примерно в июле 2015 года.

Детка, мы едем в Лас-Вегас!

Многие сейчас тратят сбережения, чтобы путешествовать. В ноябре американцы наездили в общей сложности 241 млрд миль — это максимум за 7 лет. В последнем квартале 2014 года, например, выросло количество поездок в Лас-Вегас.

Семья Гринлс из Саратоги (Калифорния), несмотря на то, что в течение недели постоянно ездит на работу, благодаря низким ценам на бензин экономит 200 долларов в месяц. На вырученные деньги они имеют возможность периодически приезжать к морю в однодневные поездки и отдыхать там всей семьей.

«Лишние» деньги

Согласно проводимым исследованиям, американцы откладывают несерьезные 5 — 6% своих доходов. Таким образом, приблизительно 95 центов с каждого сэкономленного на бензине доллара будут потрачены. Больше всего выгоды из этого процесса извлекут рестораны и розничные магазины.

Большая часть эффекта от снижения цен на бензин — психологическая. Так называемый «эффект богатства» перестает быть прерогативой действительно состоятельных людей, которые чувствуют себя хорошо только среди «бычьего» рынка. Теперь психологически бодры и веселы американцы среднего класса, которые ощущают добрые перспективы.

Исключение составляют только те простые американцы, которые трудились на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях. Сейчас у них меньше работы, и они высказываются в обратном ключе: «Я платил бы больше за бензин, но был бы в состоянии это делать. Я хочу зарабатывать деньги и сводить концы с концами».