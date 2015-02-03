Войны в условиях нефтяного кризиса: «Съест» ли Exxon конкурентов?

Начало 2015 года — не лучшие времена для нефтяных компаний. Цены на сырье упали на 60% с июня, спрос остается относительно слабым, и мир по-прежнему производит больше нефти, чем необходимо. Вдобавок ко всему, разведка нефти становится все более сложной, а добыча — более дорогостоящей. Нефтяные компании тратят все больше денег на каждый производимый баррель. В общем, это сложный рецепт извлечения прибыли.

В этих сложных условиях ExxonMobil, крупнейшая нефтяная компания в США, запросто сообщает о том, что она получила 6,5 млрд долларов прибыли в течение последнего квартала 2014 года! Это существенно ниже тех 8,3 млрд, которые были заработаны за соответствующий период в 2013 году, однако учитывая все обстоятельства, сложившиеся на рынке, всё могло быть куда хуже.



Средняя цена сырья в IV квартале составила 73 доллара за баррель, по сравнению с $ 97 годом ранее. Таким образом, цена на нефть снизилась на 25%, а вот прибыль Exxon — только на 21%. Вчера акции Exxon торговались приблизительно на отметке в 88 долларов за штуку — примерно так же, как это было год назад, даже с учетом вдвое подешевевшей нефти.



Что грозит конкурентам?



Конкурентам Exxon приходится гораздо тяжелее. Прибыль Chevron в IV квартале снизилась на 30% в годовом выражении. Conoco Phillips фактически сработала «в ноль» (в первый раз с 2008 года). BP отчитается о результатах квартала завтра, но с учетом того, что до сих пор идут судебные разбирательства по инциденту с разлитием нефти в 2010 году, крупные прибыли компании маловероятны. Учитывая обязательства, наложенные на BP по ликвидации последствий аварии в заливе, а также высокую вероятность того, что нефть еще долго останется дешевой, некоторые аналитики даже допускают возможность поглощения компании кем-то более сильным, и уже в 2015 году. Как вы думаете, какой сильный конкурент имеется в виду? Конечно же, Exxon.

Да, говорить о потенциальном слиянии Exxon – BP, конечно, преждевременно. Однако разворачивающиеся на нефтяном рынке события могут знаменовать начало эры масштабнейших слияний, подобных тем, которые происходили в конце 1990 — начале 2000 годов. И это всё — часть нормального делового цикла: десять «тучных» лет с высокой ценой на нефть породили беспрецедентную инвестиционную активность, когда нефтяные компании росли, как на дрожжах, и увеличивали свои доли на рынке. Теперь, когда цены падают вслед за спросом, начинается другая игра: чтобы выжить, нужно консолидироваться и скупать конкурентов. Сейчас — время, когда сильные становятся еще сильнее, и конечно, в мире не существует нефтяной компании, находившейся бы в лучшем положении, чем Exxon.

Файдел Гейт, аналитик по вопросам нефтедобывающей индустрии в Oppenheimer, думает, что сейчас Exxon выходит на охоту и может сделать «очень крупные приобретения» до того момента, пока цены вернутся в «нормальное русло». «Это — время большого роста для компании, которая может себе это позволить», — говорит Гейт.



Кто спасет сланцевую революцию?



У Exxon есть почти 5 млрд в денежных единицах и их эквивалентах, плюс к тому нет «дыр» в инвестиционном портфеле. А значит, эти миллиарды можно потратить на модернизацию производства. Компания может попытаться расширить свое присутствие на глубоководных месторождениях Мексиканского залива или, к примеру, усилить свои позиции на мировом рынке сжиженного природного газа. Но, возможно, самая очевидная точка приложения усилий — это американские сланцы, послужившие основной причиной коллапса на мировом нефтяном рынке. Еще год назад казалось, что в конце 1990х Exxon допустила крупнейшую ошибку, когда фактически не стала участвовать в сланцевой революции и сосредоточила свои инвестиции на арктических и глубоководных проектах. Но сейчас, когда цены на нефть рухнули, тогдашнее решение руководства выглядит все более гениальным с каждым днем: и теперь у Exxon есть все шансы войти в «гидроразрывную» игру на самых низких ставках. Американская нефтяная промышленность сейчас замусорена компаниями, которые постоянно борются между собой. Те мелкие и средние независимые игроки рынка, которые стимулировали сланцевый бум, теперь тонут в долгах и остро нуждаются в деньгах. «Это — превосходное время для Exxon, чтобы съесть мелких сланцевых игроков, — говорит Стивен Копиц, президент Princeton Energy Advisors.

А вот у BP есть довольно крупный объем работ на американском сланце. Прошлой весной нефтяной гигант даже заявлял о планах создать отдельную компанию для управления нефтяными и газовыми проектами в остальных 48 штатах. Купит ли Exxon сланцевые проекты BP? Время покажет.



Matthew Philips, специально для Bloomberg. Перевод - Booka85

