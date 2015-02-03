Войны в условиях нефтяного кризиса: «Съест» ли Exxon конкурентов?

Начало 2015 года — не лучшие времена для нефтяных компаний. Цены на сырье упали на 60% с июня, спрос остается относительно слабым, и мир по-прежнему производит больше нефти, чем необходимо. Вдобавок ко всему, разведка нефти становится все более сложной, а добыча — более дорогостоящей. Нефтяные компании тратят все больше денег на каждый производимый баррель. В общем, это сложный рецепт извлечения прибыли.
В этих сложных условиях ExxonMobil,
крупнейшая нефтяная компания
в США, запросто сообщает о том, что она
получила 6,5 млрд долларов прибыли в
течение последнего квартала 2014 года!
Это существенно ниже тех 8,3 млрд, которые
были заработаны за соответствующий
период в 2013 году, однако учитывая все
обстоятельства, сложившиеся на рынке,
всё могло быть куда хуже.
Средняя
цена сырья в IV квартале
составила 73 доллара за баррель, по
сравнению с $ 97 годом ранее.
Таким образом, цена на нефть снизилась
на 25%, а вот прибыль Exxon —
только на 21%. Вчера акции Exxon торговались
приблизительно на отметке в 88 долларов
за штуку — примерно так же, как это было
год назад, даже с учетом вдвое подешевевшей
нефти.
Что грозит конкурентам?
Конкурентам Exxon приходится гораздо тяжелее. Прибыль Chevron в IV квартале снизилась на 30% в годовом выражении. Conoco Phillips фактически сработала «в ноль» (в первый раз с 2008 года). BP отчитается о результатах квартала завтра, но с учетом того, что до сих пор идут судебные разбирательства по инциденту с разлитием нефти в 2010 году, крупные прибыли компании маловероятны. Учитывая обязательства, наложенные на BP по ликвидации последствий аварии в заливе, а также высокую вероятность того, что нефть еще долго останется дешевой, некоторые аналитики даже допускают возможность поглощения компании кем-то более сильным, и уже в 2015 году. Как вы думаете, какой сильный конкурент имеется в виду? Конечно же, Exxon.
Да, говорить о потенциальном слиянии Exxon – BP, конечно, преждевременно. Однако разворачивающиеся на нефтяном рынке события могут знаменовать начало эры масштабнейших слияний, подобных тем, которые происходили в конце 1990 — начале 2000 годов. И это всё — часть нормального делового цикла: десять «тучных» лет с высокой ценой на нефть породили беспрецедентную инвестиционную активность, когда нефтяные компании росли, как на дрожжах, и увеличивали свои доли на рынке. Теперь, когда цены падают вслед за спросом, начинается другая игра: чтобы выжить, нужно консолидироваться и скупать конкурентов. Сейчас — время, когда сильные становятся еще сильнее, и конечно, в мире не существует нефтяной компании, находившейся бы в лучшем положении, чем Exxon.
Файдел
Гейт, аналитик по вопросам нефтедобывающей
индустрии в Oppenheimer, думает,
что сейчас Exxon выходит на
охоту и может сделать «очень крупные
приобретения» до того момента, пока
цены вернутся в «нормальное русло».
«Это — время большого роста для компании,
которая может себе это позволить», —
говорит Гейт.
Кто спасет сланцевую революцию?
У Exxon есть почти 5 млрд в денежных единицах и их эквивалентах, плюс к тому нет «дыр» в инвестиционном портфеле. А значит, эти миллиарды можно потратить на модернизацию производства. Компания может попытаться расширить свое присутствие на глубоководных месторождениях Мексиканского залива или, к примеру, усилить свои позиции на мировом рынке сжиженного природного газа. Но, возможно, самая очевидная точка приложения усилий — это американские сланцы, послужившие основной причиной коллапса на мировом нефтяном рынке. Еще год назад казалось, что в конце 1990х Exxon допустила крупнейшую ошибку, когда фактически не стала участвовать в сланцевой революции и сосредоточила свои инвестиции на арктических и глубоководных проектах. Но сейчас, когда цены на нефть рухнули, тогдашнее решение руководства выглядит все более гениальным с каждым днем: и теперь у Exxon есть все шансы войти в «гидроразрывную» игру на самых низких ставках. Американская нефтяная промышленность сейчас замусорена компаниями, которые постоянно борются между собой. Те мелкие и средние независимые игроки рынка, которые стимулировали сланцевый бум, теперь тонут в долгах и остро нуждаются в деньгах. «Это — превосходное время для Exxon, чтобы съесть мелких сланцевых игроков, — говорит Стивен Копиц, президент Princeton Energy Advisors.
А
вот у BP есть довольно
крупный объем работ на американском
сланце. Прошлой весной нефтяной гигант
даже заявлял о планах создать отдельную
компанию для управления нефтяными и
газовыми проектами в остальных 48 штатах.
Купит ли Exxon сланцевые
проекты BP? Время покажет.
Matthew Philips, специально для Bloomberg. Перевод - Booka85