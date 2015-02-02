Золото держится сегодня на уровне $1276 за унцию

В январе инвесторы наблюдали максимальный за три года рост цены на золото — этот актив стал популярным на фоне опасений за стабильность роста мировой экономики. Сейчас фьючерсы на золото торгуются на уровне $1276,10 (к 15:10 по мск).

На последней торговой сессии фючерсы на золото с поставкой в апреле закрылись на отметке $1279,20 за унцию. Скорее всего, снижение цен на драгоценный металл связано также со снижением активности в производственном секторе Китая в январе 2015 года — она неожиданно показала падение впервые за 2,5 года.

"В целом есть ощущение, что дела в мировой экономике не очень хороши, и это повышает привлекательность золота как надежного актива. В ближайшее время цены, вероятно, останутся выше $1250", - считает инвестаналитик из Phillip Futures Хауи Ли.

Серебро в это время торгуется на уровне $17,223 за унцию — на закрытии торгов в пятницу цена была на уровне $17,208.