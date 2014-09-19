Евро снизился из-за роста фунта

Евро совершил прорывы ниже ночного минимума в $1.2897, расширив внутридневные минимумы утром в Европе до $1.2884 ($1.2883 - 50% от $1.2835-1.2931). Неспособность продолжить восстановление от недавно обновленного минимума 2014 (в четверг коррекция составила от $1.2835 до $1.2930/35) оказала негативное влияние на евро. Прорыв ниже $1.2883 приведет к тестированию $1.2872 (61,8%) и $1.2858 (76,4%). Цена в настоящее время находится около $1.2898. Евро попал под давлением продаж после открытия на $1.2923 сегодня утром, во многом благодаря росту стерлинга на итоги шотландского референдума, который обернулся сильным падением курса евро/стерлинга. По тем же причинам произошло снижение евро/иены и евро/австралийского доллара. Сопротивление на $1.2995 рассматривается как ключевое, и закрытие выше подтвердить ослабление медвежьего давления. Вверху стопы замечены выше $1.3000 сегодня, внизу - ниже $1.2830. Фон в главной паре не изменился: основным драйвером остается различие в монетарной политике двух регионов. "Мы, вероятно, продолжим наблюдать укрепление доллара, - отмечает аналитик Royal Bank of Canada в Сиднее Су-Лин Он. - Вопрос в том, насколько мы близки к поворотному моменту в политике ФРС".

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.3050 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 3: $1.3027 - 21-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 2: $1.2995 - максимум 16 сентября

Сопротивление 1: $1.2948 – верхняя граница нисходящего канала дневного графика

Текущий курс валютной пары: $ 1.2900

Поддержка 1: $ 1.2897 – поддержка на часовом графике 19 сентября

Поддержка 2: $ 1.2834 – минимум 2014 от 18 сентября

Поддержка 3: $ 1.2786 -нижняя полоса Боллинджера

Поддержка 4: $ 1.2745 - минимум 2013 от 4 2013

Комментарий: пара в настоящее время возобновила движение в направлении минимума 2014 после неспособности закрепить успех вчерашней коррекции. Последние неудачи перед $1.3000 подрывают бычий дух. Быки нуждаются в закрытии выше $1.3000, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. А пока держится $1.2995-00, медведи останутся доминирующей стороной, прицеливаясь к $1.2713-45, где расположены минимум 2013 и основание канала.Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex