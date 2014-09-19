GBP/USD достигла 2,5-недельного максимума

В пятницу фунт вырос до 2,5-недельного максимума против доллара США, так как Шотландия, по предварительным данным, проголосовала за сохранение в составе Великобритании в ходе референдума о независимости.

Пара GBP/USD достигла в конце азиатской торговли 1,6525, самой высокой отметки с 2 сентября; а впоследствии закрепилась на 1,6449, поднявшись на 0,32%. Пара, скорее всего, найдет поддержку на 1,6327, минимуме 4 сентября и уровне 10-месячного минимума, и сопротивление на 1,6615, максимуме 2 сентября.

Фунт укрепился после того, как Шотландия отказалась от независимости, поскольку в четверг рекордное число избирателей высказалось против. Согласно прогнозам BBC и Sky News, 54,2% проголосовало против независимости и 45,7% в пользу.

Неопределенность в том, какую валюту выберет независимая Шотландия, а также опасения по поводу того, какую часть национального долга Великобритании она возьмет на себя, спровоцировали продажи фунта стерлингов на прошлой неделе.

Фунт также вырос по отношению к евро, пара EUR/GBP упала на 0,43% до 0,7848.