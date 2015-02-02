Эльвира Набиуллина: причин для снижения курса рубля нет

Агентство ТАСС сообщает, что вчера в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина сказала, что Банк России не видит объективных причин для снижения курса рубля. Есть только предпосылки для его укрепления.

«Мы не видим действия каких-то больших факторов, которые будут влиять на снижение курса рубля. Потому что то снижение цен на нефть, которое было, стало третьим по размеру за 40 лет. Это, конечно, повлияло на курс рубля», — сказала глава банка России.

Она также добавила, что на рубль повлияли еще и выплаты по долгам корпоративного сектора.

Центробанк России уверен, что существенного риска быстрой траты международных резервов нет. «Такого риска нет, потому что мы перешли к плавающему курсу рубля, в том числе чтобы не расходовать излишне золотовалютные резервы на поддержку рубля», — заявила Набиуллина. «Очень важно сохранять для страны подушку золотовалютных резервов. И она у нас абсолютно достаточна, чуть меньше $400 млрд. Есть разные международные измерители достаточности золотовалютных резервов к объемам импорта, к объему краткосрочного долга, мы превышаем все эти нормативы», — добавила она.

Глава центробанка также сказала в передаче, что в 2015 и 2016 годах регулятор не собирается тратить эти резервы, как это было в прошлом году. «Прошлый год в этом смысле был особый. Такое снижение цены на нефть... Поэтому мы потратили достаточно большие суммы», — сказала Эльвира Набиуллина. К слову, в 2014 году центробанк потратил на поддержку курса рубля около $124 млрд из золотовалютных резервов страны.