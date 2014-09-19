Франк растет, несмотря ни на что

Швейцарский франк укрепился в четверг, после того, как центральный банк отказался от введения отрицательных ставок по депозитам, но подтвердил свое намерение защищать нижнюю границу, установленную им для евро/франка в 2011 году на уровне 1.2000. Национальный банк Швейцарии ввел привязку к евро на пике еврокризиса, после масштабного притока иностранного капитала, устремившегося в страну в поисках убежища. Валютный курс франка против единой валюты приблизился к паритету, поставив под угрозу будущее швейцарских экспортеров и усилив нисходящее давление на инфляцию. Центробанк пообещал скупать евро в неограниченных количествах, чтобы остановить укрепление франка на границе 1.20. Предполагалось, что эта мера будет носить временный характер, но вот прошло три года, а восходящее давление на франк не ослабевает. Более того, оно даже усилилось, поскольку стимулирующая монетарная политика со стороны Европейского центрального банка ведет к девальвации евро. Франк подобрался вплотную к 1.20 сразу после снижения ставки ЕЦБ и объявления о запуске программы количественного ослабления на сентябрьском заседании.

"Трехмесячная ставка Libor близка к нулю, поэтому минимальный валютный курс остается главным инструментом регулирования монетарных условий", - заявили чиновники Центробанка, добавив также, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а угроза дефляции принимает реальные очертания из-за укрепления франка. По словам аналитиков, НБШ пока воздерживается от интервенции на валютном рынке, поскольку в августе валютные резервы ЦБ почти не изменились. Некоторые инвесторы надеялись на то, что Швейцария последует примеру ЕЦБ и опустит ставку по депозитам ниже нуля, чтобы ослабить франк - то есть, финансовые институты должны будут приплачивать Центробанку за размещение денег на его счетах.

В ЦБ дали понять, что готовы прибегнуть к подобной мере. Кроме того, в сопроводительном заявлении говорилось о том, что ЦБ "готов покупать иностранную валюту в неограниченном количестве", чтобы добиться поставленных политических целей, и, в случае необходимости, незамедлительно предпринять дополнительные меры" - это говорит о том, Банк готов действовать в любое время, не только на регулярных заседаниях. Однако пока они решили оставить отрицательные ставки про запас. "Они держат руку на пульсе", - отмели Майкл Снейд, стратег BNP Paribas, а вот Джейн Фоули из Rabobank отметила высокую вероятность интервенций. А отрицательные ставки останутся в качестве крайней меры, на случай, если ЕЦБ запустит масштабную программу QE. Франк вырос на 0.5% по отношению к доллару США и на 0.3% до 1.2069 по отношению к евро. Укрепление франка во время еврокризиса, вероятно, было связано с паническим бегством инвесторов, но теперь оно, судя по всему, носит структурный характер. За последний год валюта слабо реагирует на бегство от риска. Между тем, аналитики JPMorgan отметили, что Швейцария страдает хроническим платежным дисбалансом, где профицит текущего счета слишком высок, чтобы его можно было устранить через отток капиталов. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex