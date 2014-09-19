Три драйвера для нефти: "Зима близко", "Восток - дело тонкое" и "Невидимая рука ОПЕК"

Впервые за три недели нефть Brent закончит неделю в позитиве. Правда, сегодня они опять снижаются: к 8.35 мск фьючерсы на Brent стали дешевле на 2 цента ($97,68), а WTI потеряла 0,07 доллара (и стала стоить $93,00).

Давление на нефтяные цены, скорее всего, будет сохраняться с учетом не самой сильной макростатистики в последнее время, предсказывающей спад спроса на «черное золото». Еще и запасы нефти в США на прошлой неделе существенно выросли.



Правда имеются и долгосрочные драйверы для повышения нефтяных цен.

Во-первых, на носу зимний рост потребления — ближе к холодному сезону возможно небольшое удорожание нефти.

Во-вторых, на Ближнем Востоке неспокойно: Исламское Государство сейчас контролирует значительную часть Ирака и Сирии, а в Ливии царит вполне себе полноценная анархия. Это может плохо сказаться на отгрузках ближневосточной нефти, а значит, «проголосовать» в сторону повышения цен на нее.

И, в-третьих, страны ОПЕК не очень рады низким ценам и на своем совещании договорились до возможного снижения лимитов на добычу в 2015 году. А, как известно, чем меньше ресурса на мировом рынке, тем выше на него цена.