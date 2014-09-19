Евро/доллар. Комментарии дилеров и аналитиков

Евро/доллар несколько восстановил потери после падения к очередным многомесячным минимумам, однако быки встречают отпор поблизости от $1.2930, тогда как крупные ордера на продажу остаются и вблизи пробитой ранее краткосрочной поддержки в области $1.2950/60. Дилеры отмечают, что прорыв выше $1.3000 остается ключевым условием к снижению рисков дальнейшего развития нисходящей динамики, а пока динамика не дает особого повода для оптимизма. Валютные стратеги RBS, между тем, отмечают, что прорыв ниже $1.2865 был недостаточно убедительным, и возвращение пары выше двадцать девятой фигуры вкупе с позитивными сигналами со стороны краткосрочных индикаторов оставляет быкам надежду на новые попытки развить восстановление Прорыв выше $1.30 станет сигналом о смещении фокуса к $1.3100/20, тогда как прорыв к свежим минимумам подтвердит силу тренда и откроет дорогу к $1.2740, а потенциально и к $1.25.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex