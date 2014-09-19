Фунт ждет итогов референдума

Британская валюта в ожидании референдума в Шотландии несколько восстановила понесенные ранее потери и в настоящее время торгуется с позитивным настроем. Быкам пока не удается сломить оборону медведей в районе $1.6400, но они продолжают упорствовать, учитывая, что данные экзит-полов дают им повод для оптимизма. Страхи относительно отделения Шотландии в свете последних опросов населения несколько ослабли, однако в курсе фунта остается заложена премия за риск. Участники рынка могут воздержаться от активных действий до завершения референдума, которое планируется на 22.00 - фунт выглядит уязвимым к намекам на сокращение разрыва среди противников и сторонников независимости. Вместе с тем, если экзит-полы ближе к концу голосования /итоги голосования укажут на объективное преимущество противников отделения, от фунт/доллара можно будет ожидать дальнейшего развития восходящей коррекции к $1.6460 и $1.6500, а потенциально и к уровням в области $1.6550 - $1.6650.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex