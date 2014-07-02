Повышение учетных ставок: pro et contra

Регуляторы крупнейших мировых экономик, и в первую очередь США и Великобритании, заявляют о том, что они уже готовы повысить учетные ставки. Управляющий Банка Англии Марк Карни намекнул, что повышение возможно уже осенью текущего года. Американский регулятор отодвигает это решение на весну 2015 года.

Экономическое восстановление и США, и Британии сейчас идет уверенными темпами: растут цены на жилье, в порядке деловая активность, активно создаются рабочие места. Поэтому главы центробанков США и Великобритании склоняются к позитивному видению макроэкономической ситуации.

Впрочем, аналитики компании «Forex MMCIS group” не советуют слишком сильно обольщаться. Сегодня для мировой экономики существуют вполне очевидные риски: геополитические проблемы на Ближнем Востоке, беспорядок в Восточной Европе, текущая дефляция в еврозоне, да и в США риск дефляции не ликвидирован полностью.

Есть и другие причины, по которым повышение учетных ставок может быть отложено. Например, сильный рост акций может привести к обрушению биржевых индексов. Да и повторение финансового кризиса 2008 года — не самый фантастический сценарий: сейчас, в мягких условиях низких ставок инвесторы повысили интерес к высокорисковым активам. Если на этом фоне вдруг произойдет какой-либо форсмажор, то последствия могут быть весьма и весьма неприятными.