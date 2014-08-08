Банк Японии: расширять стимулирующие программы не будем

Японский центробанк по итогам двухдневного заседания подтвердил курс на увеличение денежной базы на 60-70 трлн иен ($590-690 млрд) в год и воздержался от расширения стимулирующих программ, говорится в сообщении ЦБ.

Решения Банк Японии совпали с прогнозом экономистов, опрошенных Bloomberg.

Вместе с тем Банк Японии ухудшил оценку экспорта и промпроизводства, из чего аналитики делают вывод, что Центробанк отказывается от надежд на скорое восстановление спроса за рубежом как фактор поддержки японской экономики.

Как отмечается в заявлении, экспорт "демонстрирует некоторое ослабление", тогда как в предыдущие месяцы говорилось о выравнивании и стабилизации.

При этом, как пишет MarketWatch, внутренний спрос в Японии еще не до конца оправился от последствий апрельского повышения налога на потребление (аналог НДС) на 3 процентных пункта. Промпроизводство, по мнению Банка Японии, продолжает расти умеренными темпами, но и в этом секторе ЦБ отмечает некоторое ослабление, которого не наблюдалось весной или в июне-июле.

Одновременно японский регулятор повысил оценки доходов населения и занятости, объявив об уверенном улучшении обоих показателей.

В отношении корпоративных облигаций и коммерческих бумаг Банк Японии объявил, что будет поддерживать их объем на балансе на уровне 3,2 трлн иен и 2,2 трлн иен соответственно.