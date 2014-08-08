Ключевые события на 8 августа на валютном рынке
Валюты

Ключевые события на 8 августа на валютном рынке

8 августа 2014, 06:28
EgValian
EgValian
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JPY: Платежный баланс, заявление Банка Японии по монетарной политике, пресс-конференция Банка Японии

AUD: Заявление РБА по монетарной политике, жилищное кредитование (5:30 МСК)

CNY: Торговый баланс

EUR: Торговый баланс Германии (10:00 GMT), промышленное производство во Франции (10:45 МСК)

GBP: Торговый баланс (12:30 МСК)

CAD: Изменение занятости, уровень безработицы (16:30 МСК)

USD: Предв. производительность в частном секторе, затраты на рабочую силу (16:30 МСК)

CNY: Индекс потребительских цен, индекс цен производителей (5:30 МСК в субботу)

#курсы валют, прогнозы