Золото к концу недели вновь дорожает

Цены на золото поднимаются после вчерашнего падения до двухнедельного минимума — к 14:37 по мск торговалось на уровне $1264,40 за унцию (рост на 0,68%).

Вчера золото на закрытии торгов стоило $1255,90 за унцию (по данным investing.com). С понедельника спотовая цена на золото уменьшилась на 2,6%, однако в целом за январь она выросла на 6,5%. Котировки росли после решения ЕЦБ начать в марте программу выкупа гособлигаций.

"Важнейший для драгметаллов фактор на ближайший год - это значительный рост ликвидности благодаря ЕЦБ, и американской экономике придется все время улучшать показатели, чтобы привлечь средства инвесторов. Вопрос в том, способны ли США сохранить нынешний темп роста, учитывая медленный рост зарплат", - считает аналитик из Australia and New Zealand Banking Group Виктор Тянпирия. Он уверен, что к концу 2015 года золото будет стоить $1280 за унцию.

Инвесторы оценят состояние американской экономики сегодня, когда будут опубликованы отчеты о ВВП США в IV.

Серебро в это время торгуется на уровне $16,968 за унцию (на закрытии вчера цена была на отметке $16,773).