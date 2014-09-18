JP Morgan видит окончание ралли по иене

все больше набирает обороты (сейчас – Y108.66), проверяя потенциал роста, а участники и аналитики рынка гадают о перспективах пары. "Мы ожидаем, что возможность выхода далеко за рамки Y110 низка в ближайшей перспективе", - говорят аналитики JP Morgan в докладе, добавляя, что JPY приближается к весьма слабым уровням в реальном выражении. JPY, с точки зрения эффективного обменного курса - средневзвешенного курса по отношению к валютам торговых партнеров Японии, упала до 65,7 по состоянию на вторник. Она снижалась до 64,8 в среднем в декабре 2013 - самого низкого показателя с того момента, когда JP Morgan начал вести записи в 1970 году. Синдзи Kуреда, глава FX-трейдингоой группы в Sumitomo Mitsui Banking, говорит, что не ожидают, что пара вырастет слишком сильно, добавив, что, возможно, USD/JPY достигнет Y112 к концу года.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex