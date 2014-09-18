Нефть становится дешевле на сильном долларе

Сегодня падают фьючерсы на нефть, потому что на нее по-прежнему формируется малый спрос, а доллар продолжает укрепляться. На Нью-Йоркской товарной бирже нефть марки WTI с поставкой в ноябре упала на 12 центов (0,13%) и теперь стоит 93,08 доллара за баррель.

Цены колеблются в диапазоне 92,50 — 93,17 долларов за баррель. Поддержка фьючерсов ожидается на уровне 91,52 доллара за баррель, а сопротивление — на 94,12 долларах.

Нефть Brent (ноябрьский фьючерс) опять упала — в Лондоне на бирже ICE она потеряла 21 цент (0,21%) и сразу же после утренней сессии в Европе стоила 98,76 долларов.