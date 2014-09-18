Deutsche Bank о введении SNB отрицательной ставки на вклады до востребования

По мнению Джорджа Бакли, экономиста Deutsche Bank, совершенные изменения в тексте инструкции Центробанка Швейцарии (Swiss National Bank) предполагают, что SNB стал ближе к шагу ослабления денежно-кредитной политики. В новой инструкции по факту сегодняшнего объявления решения по ставкам Центробанк пригрозил «немедленно» активизировать защиту от укрепления франка, если это потребуется. Ранее формулировка была менее агрессивной и звучала, как «… по мере необходимости». Базовый сценарий Deutsche Bank в отношении действий Центробанка Швейцарии подразумевает введение отрицательной ставки в размере 15 базисных пунктов на вклады до востребования.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex