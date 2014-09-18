Фунт: затишье перед бурей; позиции лучше закрыть!

Фунт расширяет восстановление с азиатских минимумов $1.6247 (минимум Нью-Йорка после заседания FOMC - $1.6250) при открытии европейской торговли, поднимаясь до $1.6325 на общем спросе на стерлинг. Наиболее заметны покупатели в паре стерлинг/иена и фунта/швейцарский франк. Это перемещение также позволило евро/стерлингу произвести дальнейшее расширение минимумов до stg0.78815, что рядом с минимумом 2014 на stg0.7874 (установлен 23 июля; 23-месячный минимум). Стерлинг отошел от лучших уровней и в настоящее время находится около $1.6287, кросс с евро - на stg0.7908, хотя основной тон для стерлинга остается позитивным перед референдумом о независимости Шотландии – ведь отчасти вариант ее отделения уже отыгран. Результаты голосования буду представлены рано утром в пятницу и вызовут сильный разрыв цены (гэп) на графиках. Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (10.00 мск). Как ожидается, они будут открыты до 22.00. Проголосовать на избирательных участках и определить дальнейшую судьбу Шотландии смогут 4,13 млн человек. Жителям региона предстоит ответить на вопрос "Должна ли Шотландия стать независимой страной?". Опросы показывают, что шотландцы откажутся выходить из под власти английской королевы. Согласно последним данным, 48% шотландцев готовы голосовать за независимость региона, в то время как 52% выступают против отделения Шотландии от Великобритании. В случае развода возникнет большое количество вопросов, экономика Великобритании окажется на грани нового ослабления, вопрос со ставками будет подвешен в воздухе. Оценить, куда упадет фунт, невозможно. Аналитики называли в качестве начальных уровни в районе $1.55-58.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6499 - максимум 3 сентября

Сопротивление 3: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 2: $1.6392 - 21-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 1: $1.6358 - максимум 17 сентября

Текущий курс валютной пары: $1.6287

Поддержка 1: $1.6240 - поддержка 16 сентября на часовом графике

Поддержка 2: $1.6162 - минимум 16 сентября

Поддержка 3: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013

Поддержка 4: $1.6007 - 200-недельное скользящее среднее значение

Комментарий: медведи нашли утешение в среду в тестировании уровня $1.6240, который подтвердил себя в качестве поддержки. Медведям сейчас нужно искать закрытия ниже $1.6240, чтобы подтвердить ослабление бычьего давления, затем фокус вернется к области $1.6048-1.6162. Дневные осцилляторы вернулись к более нейтральным уровням, и больше не являются проблемой для медведей, как это было ранее. Быки должны увидеть консолидацию выше $1.6240, чтобы обеспечить платформу для дальнейших скачков наверх. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex