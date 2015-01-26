Спасибо, ОПЕК! Китай сэкономит $100 млрд на импорте нефти

Китай сэкономит $100 млрд на импорте нефти всего за полгода — и все благодаря краху нефтяных цен. Такие цифры будут реальны, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, - говорит Бокиян Лин, ведущий экономист по вопросам энергетики в Китае. "И нам даже не нужно ничего делать", - добавил он.

Выступая на портале CNN с разговором о развивающихся рынках, а также на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Лин сказал, что Китай - крупнейший в мире импортер нефти - надеется, что цены останутся низкими и тем самым дадут хороший импульс экономике.

"Низкие цены дают нам толчок для работы", говорит Чжоу Сяочуань, губернатор Народного банка Китая. Дешевую нефть можно также покупать, чтобы проводить больше экономических реформ, добавил он.

Напомним, что цены на нефть упали с уровней $116 за баррель до менее чем $50 всего за шесть месяцев, а самое сильное снижение было после объявления о решении ОПЕК не сокращать уровни добычи сырья.

Комментарии Лин задели за живое в публичной дискуссии представителя российской стороны - вице-премьера Игоря Шувалова. Половина российских госдоходов поступает от продажи нефти и газа - то есть страна сейчас недосчитается трех триллионов рублей в бюджете. Рубль падал до рекордно низких уровней, когда нефть подешевела.