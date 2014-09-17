Credit Suisse: перспективы и прогнозы по основным валютам

Ожидания и прогнозы от группы валютных стратегов Credit Suisse в отношении ключевых основных валют.

Доллар. Бычий взгляд. На рынке труда продолжается улучшение, экономика укрепляется. Мы ожидаем, что большинство валют стран с развивающимися экономиками постепенно будут оказываться под давлением, поскольку беспрецедентный период рекордно-низких процентных ставок в США завершается.

Евро. Медвежий взгляд. После очередного снижения процентных ставок перспективы единой валюты по отношению к американскому конкуренту определяются дифференциалом краткосрочных реальных процентных ставок и финансовыми потоками, где мы наблюдаем изменения не в пользу Европы. Мы рекомендуем искать возможность продаж евро против некоторых валют развивающихся государств.

Иена. Медвежий взгляд. Текущая слабость в экономике говорит о дальнейших шагах Банка Японии, направленных на экономическое стимулирование, что сильно контрастирует с ожиданиями ужесточения монетарной политики в США. Увеличение дефицита по счету текущих операций Японии в сочетании с оптимистичными экономическими перспективами США дает основание рассчитывать на продолжение восходящей тенденции в паре доллар/иена. Также мы ожидаем, что отток средств из Японии будет оказывать дополнительное давление на иену.

Аусси. Долгосрочный медвежий взгляд. Резервный Банк Австралии, по-видимому, будет вынужден перейти на «голубиные нотки» в своих комментариях после отчета по инфляции за 2 квартал. Сужение спрэда доходности и падение цен на товарные активы будут продолжать тянуть вниз австралийскую валюту. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex