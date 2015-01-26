Евро восстанавливается с минимальных уровней за последние 11 лет

Утром во время торгов сегодня евро слабел против основных мировых валют, мы также отметили новый минимум пары EUR/USD за 11 лет. После новостей о победе радикальных левых сил - "СИРИЗА" - на выборах в Греции евро упал до уровня 1,1104 (в 2:45 по мск, по данным портала investing.com). Об очень сильном снижении сообщает Bloomberg.

"Давление на евро сохранится, поскольку греки отринули бюджетную экономию, повысив вероятность выхода Греции из валютного блока. Рынки чувствительны к риску", - считает старший аналитик из Ueda Harlow Ltd. Тосия Ямаути.

Сейчас, к 11:03 по мск пара EUR/USD подросла до отметки 1,1229 (+0,22%).

Многие эксперты считают, что ближайшее время торги на рынках будут характеризоваться всплесками неопределенности — поведение и намерения СИРИЗА кого-то вдохновляют, а кого-то очень сильно пугают. Члены коалиции хотят избавить страну от жестких мер экономии и планируют «списать» долги перед ЕС.