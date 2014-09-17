Текущие комментарии HSBC по рынку

Доллар/иена (

), скорее всего, будет двигаться в диапазоне Y106.90-107.40 сегодня, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию вперед оглашением результатов заседания ФРС, говорит Косуке Ханао, глава FX-подразделения в HSBC в Токио. "Основная тенденция (укрепление USD/JPY) не изменилась", - говорит эксперт. USD/JPY уже отреагировал снижением на статью в Wall Street Journal, которая выдвигает предположение, что ФРС не предпримет серьезных изменений с воем программном заявлении в среду, говорит Ханао, добавляя, что повышение ставок США является лишь вопросом времени, и, что в конечном итоге нет никаких изменений в базовом сценарии. Пара сейчас торгуется на Y107.26, по сравнению с Y107.13 поздно вечером в Нью-Йорке. Ханао отмечает также, что неопределенность в отношении исхода голосования о независимости Шотландии оставляет инвесторов настороженными в отношении крупных шагов на валютном рынке, что выражается в сохранении диапазона по главной паре евро/доллар (EUR/USD) в рамках $1.2920-1.2980.